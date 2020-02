Jedes Jahr, wenn der Kulturausschuss bekannt gibt, welche freischaffenden Künstler im Bereich Theater und Tanz Förderung erhalten, sucht man. Eine Jury hat dann entschieden, welche der im aktuellen Fall 90 Anträge auf Einzelprojektförderung berücksichtigt werden können. 90 ist eine hohe Zahl, Förderung kriegen 17. Und deswegen sucht man jedes Jahr aufs Neue nach Namen, die in der Förderliste nicht auftauchen. Aktuell zum Beispiel nach dem von Stefan Kastner, der zwar im Mai zu den Bayerischen Theatertagen in Memmingen eingeladen ist, auf der Förderliste aber nicht erwähnt wird. Und jedes Jahr fragt man sich: Hat er keinen Antrag eingereicht, hat er doch, aber dem wurde nicht stattgegeben, und wenn das so sein sollte, warum?

Die Pressemitteilung des Kulturreferats die Förderung betreffend macht einen erst einmal mürbe, weil es sehr anstrengend ist, sich durch diese zu ackern. Dann macht sie einen, na ja, wie soll man sagen - traurig? Weil jedes Jahr, auch wenn die Förderung insgesamt gestiegen ist, man immer noch ein radikales Zweiklassensystem hat. Die einen sind drin und arbeiten an den Institutionen, die anderen sind draußen und hoffen auf Förderung, die meist zu wenig zum Überleben und zu viel zu Sterben ist, was letztlich zumindest in Teilen auch für die Förderung der ohnehin nicht so zahlreichen freien Spielstätten gilt. Klar: Wer in der freien Szene Tanz oder Theater macht, verdient das Geld, das er zum Leben braucht, woanders. Aber ist das auf ewig festgeschrieben? In der Schweiz etwa kann das durchaus anders funktionieren. Dort gibt es auch keine so krasse Kluft zwischen den Systemen, und ein Theaterstar wird nicht seltsam angeschaut, wenn er in der freien Szene auftritt, sondern gefeiert.

Jeder hat seine Vorlieben, und die der aktuellen Jury müssen nicht mit den eigenen zusammenfallen. Darum ist man besonders froh, wenn es mal so kommt. In der aktuellen Liste der geförderten Einzelprojekte finden sich auch Caitlin van der Maas und die Bairishe Geisha. Wer deren Arbeiten kennt, der kann nur sagen: Das ist schön.