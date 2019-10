Vor wenigen Tagen hat Monika Grütters ihre alljährliche Hymne auf unabhängige Buchhandlungen gesungen. Diese seien geistige Schatzkammern, sagte die Kulturstaatsministerin in Rostock, Keimzellen unserer Debattenkultur und damit unserer Demokratie. Anlass war die Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises, der mehr als 100 inhabergeführte Läden würdigte, darunter neun aus Bayern. Als einziges Münchner Geschäft ist Vera Kahls junge Moosacher Bücheroase "Blattgold Literatur" mit einem dritten Preis geehrt worden, dotiert mit 7000 Euro. In Zeiten, da es Bücher schwer und Läden, die keine Ketten sind, noch schwerer haben, sind Förderungen wie diese wichtige Motivation und Anerkennung.

Wofür die sogenannten "Indies" stehen, was ihren Charme ausmacht und was sie alles auf die Beine stellen, können Bücherfreunde Tag für Tag erkunden. Im Herbst, der nun angebrochen zu sein scheint, gibt es zudem die hübsche "Woche unabhängiger Buchhandlungen". Von 2. bis 9. November machen sich die teilnehmenden Läden noch hübscher, laden zu Lesungen, Signierstunden oder zum "Autorensamstag" ein, an dem Schriftsteller in die Rolle der Händler schlüpfen. Alles mit dem Ziel, die Besonderheit der kleinen Buchhandlungen herauszustellen. In München sind der Buchpalast und Buch & Bohne dabei, in Geretsried Bücher Ulbrich, in Schwabmünchen die Buchhandlung Schmid, in Pullach die Buchhandlung Isartal.

Eine Münchner Buchhandlung sei an dieser Stelle besonders hervorgehoben. Eine, die die Aktionswoche ebenfalls bereichert (mit "Große Reden großer Frauen" am 4. November), darüber hinaus sowieso viel zu feiern hat. Denn Literatur Moths wird 25. Unter dem schönen Motto "Ermunterung zum Genuss" gibt es nicht nur "perlende Getränke" und "krümelnden Bienenstich"; jeden Samstag im Oktober, von 12 bis 16 Uhr, empfängt Regina Moths Gäste auf ihrer Wohlfühlinsel in der Rumfordstraße, die exemplarisch für ihr Programm stehen, diesem Mix aus Ästhetischem, Kulinarischem, Unterhaltendem, Buntem. Unter anderen gratulieren die tolle Illustratorin Rotraut Susanne Berner (5.10.), der schreibende Koch Stevan Paul (26.10.), und Denis Scheck stellt die "100 wichtigsten Werke der Weltliteratur" vor (7.10., ausverkauft). Bleibt nur eines zu wünschen: 25 weitere Jahre wären schön.