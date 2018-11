2. November 2018, 18:57 Uhr Das ist schön Groß, größer, klein

Entscheidend für die Münchner Architektur ist nicht die Höhe

Von Karl Forster

"Size does matter" ist als Zitat mit leicht frivoler Note genauso berühmt wie sein Gegenteil, demzufolge die Größe nicht ausschlaggebend sei, eher vielleicht die Qualität. Überträgt man das Zitatepaar auf die Stadt München, so dürfte der zweite Teil, also der, demzufolge die Größe eher wurscht sei, hinten runterfallen, es bleibt die Erkenntnis: In München geht es nur um die Größe, egal, ob sinnvoll oder nicht. Das sieht man schon bei der städtischen "Verordnung zum Halten von Hunden", in der es heißt: "Als groß gelten erwachsene Hunde von 50 Zentimetern Schulterhöhe oder mehr." Wer jemals von einem Dackel gebissen wurde, wird diese Bestimmung wohl in Frage stellen.

In der Stadt lebt derzeit eine andere Diskussion wieder auf, die ebenfalls stark von der "Size does matter"-Doktrin bestimmt ist: die um die Höhe der im Stadtgebiet zu errichtenden Hochhäuser. Nach dem von Ex-Bürgermeister Georg Kronawitter erkämpften Bürgerentscheid vom Jahr 2004 sind Häuser jenseits der 100-Meter-Grenze ja immer noch des Teufels, auch wenn die rechtliche Bindung an dieses Ergebnis längst abgelaufen ist, weswegen sich die Metapher vom "Wolkenkratzer" für München verbietet. Interessant aber ist dieser Streit aus einer anderen, einer eher "Size doesn't matter"-Sicht: Immer geht es nur um die Höhe des Hauses, kaum aber um die Qualität der Optik. Dies ist in München leider ein grundsätzlicheres Problem, nicht nur beim Hochhaus, sondern bei so vielen Neubauten - vom Hirschgarten bis zum isarnahen Roecklplatz.

Natürlich gibt es hässliche Hochhäuser, auch in München. Uns fiele da schon ein recht eindrucksvolles Beispiel ein. Aber man findet, so man ein bisschen durch die Welt kommt, ein paar Beispiele dafür, dass hoch auch schön sein kann. Der Tour Perret von Amiens im französischen Departement Somme tut's auch; er überragt sogar die dortige Monsterkathedrale und liegt mit 104 Metern knapp über der Kronawitterschen Höhengrenze. Apropos Amiens: Diese Stadt hat nicht nur Turm und Kirche zu bieten, sondern auch die wohl bunteste, vielfältigste, absolut ungeordnete, also liebenswerteste Ansammlung kleiner Stadthäuser, die die gesamte Architektur dort prägt. Münchens Genehmigungsbehörden bekämen einen kollektiven Herzinfarkt.

Aus diversen Verlautbarungen weiß man, dass Münchens Kommunalpolitiker gerne verreisen. Manchmal sogar sinnvoll. Wie wäre es mit einem Ausflug nach eben Amiens. Man speist übrigens in einem der Restaurants am Somme-Ufer ganz vorzüglich. Und dann fangen wir noch einmal an, über Architektur in München zu reden. Und darüber, dass auch im Kleinen Größe liegen kann. Das wäre schön.