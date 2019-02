1. Februar 2019, 18:48 Uhr Das ist schön Ganz heiße Nummern

Auf welche Filme aus Bayern man sich 2019 freuen darf

Von Josef Grübl

Sie haben wirklich alles gegeben, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Diesen Vorwurf kann man den Filmleuten also gewiss nicht machen. Vergangenen Samstag beim Deutschen Filmball feierten sie, als ob es wirklich etwas zu feiern gäbe: Uwe Ochsenknecht sang, Lars Eidinger legte auf - und der Rest tobte auf der Tanzfläche. Auch in den Tagen davor, beim Bayerischen Filmpreis etwa, dem BR-Filmbrunch oder den Shows der Verleiher sah man viele zufriedene Gesichter. Dabei dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben, dass die Branche ein historisch schlechtes Jahr hinter sich hat.

Nach dem Film ist aber vor dem Film, dieses Motto beherzigt man in München mal wieder besonders. Und wenn man sich ansieht, was kommt, ist vorsichtiger Optimismus sogar berechtigt: Das Publikum darf sich auf Kinofilme von Ralf Westhoff ("Wie gut ist deine Beziehung?"), Theresa von Eltz ("Ostwind 4") oder Marcus H. Rosenmüller freuen. Letzterer hat gleich drei neue Filme parat, das Biopic "Trautmann", den Kinderfilm "Unheimlich perfekte Freunde" und die Doku "Dreiviertelblut". Vielfalt ist 2019 nicht nur bei Rosenmüller Trumpf, neben der neuen Komödie von Bora Dagtekin ("Das perfekte Geheimnis") setzen heimische Produktionsfirmen auf Thriller ("Der Fall Collini"), Dokus ("Martin Margiela"), Dramen ("Relativity") oder Science Fiction ("Haven - Above Sky"). Auch die Mischung stimmt, Debütanten wie Alireza Golafshan ("Die Goldfische") kommen ebenso zum Einsatz wie Routiniers ("Eine ganz heiße Nummer 2" von Rainer Kaufmann), Frauen wie Caroline Link ("Als Hitler das rosa Kaninchen stahl") oder Neele Leana Vollmar ("Mein Lotta-Leben") führen selbstverständlich und fernab von Quotendenken Regie. Es gibt Regionales (wie die Rita-Falk-Jugendbuchverfilmung "Hannes") und Internationales (wie das Historiendrama "Resistance"). Hollywood-Glanz versprechen die Actionkomödie "Kung Fury 2" mit Michael Fassbender oder der Sci-Fi-Thriller "Stowaway" mit Anna Kendrick und Toni Collette, die in den kommenden Monaten in München gedreht werden sollen.

Und dann wäre da noch das "Oktoberfest": Das hat überall auf der Welt einen guten Namen, demnächst auch im Fernsehen. Die historische Serie wurde bereits vor einem Jahr angekündigt, dieses Jahr soll endlich gedreht werden. Und das ist schön.