17. August 2018, 18:52 Uhr Das ist schön Die Zeit ist reif

"Best Ager" haben in Film und Fernsehen momentan gute Karten

Von Josef Grübl

Im Schwabinger Krankenhaus kurieren sie jetzt auch einsame Herzen. Während sich die Ärzte um Herzschrittmacher oder Stent-Implantate kümmern, inszeniert die Münchner Regisseurin Christine Hartmann hier noch bis Ende nächster Woche eine Tragikomödie über drei Freundinnen, die ihren zweiten Frühling erleben. Vielleicht auch ihren dritten oder vierten, so genau lässt sich das in Herzensangelegenheiten ja nicht sagen. Und so manche Dame reagiert im Alter nicht viel anders als in ihrer Jugend: "Club der einsamen Herzen" heißt der Film, er soll 2019 in der ARD laufen.

In einem nicht genutzten Flügel des Klinikums haben die Szenenbildner ein nostalgisches Café aufgebaut, dort wird am 17. Drehtag das Schlussbild des Films gedreht. Jutta Speidel, Uschi Glas und Hannelore Elsner spielen die Hauptrollen; es ist die Geschichte von drei Frauen um die 70, die vor vielen Jahren beste Freundinnen waren, sich jetzt aber nichts mehr zu sagen haben. Natürlich ändert sich das im Laufe des Films, schließlich träumen alle drei von früher, von ihren ersten Lieben oder den zweiten, von den durchfeierten Nächten im Landshuter Tanzcafé Düll. Das gab es in den Sechzigerjahren wirklich, genauso wie die drei Damen mehr oder weniger reale Vorbilder haben. Eine von ihnen ist Christine Hartmanns Mutter, die in Landshut lebt und sich mit 68 noch einmal neu verliebte. Das habe sie auf die Idee des Films gebracht, sagt die Regisseurin und Autorin: "Die Bedürfnisse der Menschen nach Zweisamkeit hören ja nie auf." Die Außenszenen in Landshut sind abgedreht, die meisten Innenaufnahmen entstehen im Schwabinger Krankenhaus. Dort soll es eine aufwendige Massenszene geben, mit 13 Schauspielern und 70 Komparsen, mit Trockennebel und Discokugel. Speidel und Glas begrüßen die Gäste des Tanzcafés, während die in einen rosa Bademantel gehüllte Elsner draußen in einem Wohnwagen auf ihren Auftritt wartet. Sie wird in der Schlussszene singen, das Lied wurde eigens für sie komponiert. "Du lebst ein zweites Mal", heißt es darin, so könnte auch das Motto des Films lauten.

Damit sind die drei Filmfreundinnen längst nicht mehr allein: Die Branche hat auf den demografischen Wandel in der Gesellschaft reagiert und die sogenannten Best Ager entdeckt, seitdem müssen sich reifere Schauspielerinnen nicht mit faden Nebenrollen begnügen. Stars wie Meryl Streep, Helen Mirren oder Catherine Deneuve drehen einen Film nach dem anderen; auch Hollywood-Filme wie "Book Club" (Kinostart am 13. September) oder Serien wie "Grace & Frankie" (zu sehen bei Netflix) feiern Frauenbünde. Und das ist schön.