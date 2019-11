Hat man eine Filmemacherin in der Familie hat, kann es leicht passieren, dass man plötzlich auf der Leinwand landet. Dort wird dann nicht nur der Familienzwist ausgebreitet, es werden gern auch alle Mitglieder der Sippschaft als Schauspieler eingespannt. Dieses Unterfangen kann nicht nur lebensnah amüsante Szenen hervorbringen, sondern ungeahnt talentierte Laiendarsteller, wie die israelische Komödie "Fine" der Nachwuchsregisseurin Maya Yadlin zeigt. Ihr Beitrag ist eines der Highlights auf dem Münchner Filmschoolfest, das noch bis diesen Samstag im Filmmuseum über die Bühne geht (Best-of-Vorführung, 20.30 Uhr). Zusammen mit ihrer Schwester und ihren Eltern inszeniert Yadlin einen archetypischen Generationenkonflikt: Auf der Autofahrt zu einer Familienfeier entspinnt sich ein Streit über den Musikgeschmack des Vaters, der darin endet, dass die Mutter kurzerhand die sturen Streithälse in der Wüste zurücklässt. "Ich wollte, dass sie gewinnt", sagt die Filmemacherin über die Genese ihres Familien-Reenactments. Yadlin arbeitet bereits am dritten Film mit ihren Eltern als Protagonisten, die inzwischen auch schon Rollenanfragen von anderen Filmemachern bekommen hätten, erzählt die Israelin.

Überhaupt ziehen sich familiäre Beziehungen und damit einhergehende Generationenkonflikte als roter Faden durch die Werke der jungen Regisseure aus aller Welt. In nur 19 Minuten schildert Júlia de Paz Solvas in "Ama" ergreifend, wie belastend und sinngebend Mutterliebe sein kann, wenn es als Alleinerziehende darum geht, das eigene Überleben und das der kleinen Tochter zu sichern. Mal sind die Eltern-Kind-Beziehungen skurril wie in "Pinky Promise" von Sophie Linnenbaum, in der sich die Tochter weigert, Hummer zu essen und am Schluss als Resultat einer absurden erzieherischen Konsequenz den Finger abgehackt bekommt. Oder verstörend, wie die Doku "Seeds Of Deceit" über den Chefarzt einer holländischen Kinderwunschklinik. Sie enthüllt, wie dieser Dutzende Frauen mit seinem eigenen Sperma befruchtete. Doch in keiner der teilweise sehr persönlichen und intimen Auseinandersetzungen mit den eigenen Eltern und Großeltern schwingt Bitterkeit und Unversöhnlichkeit mit.

Differenzen wird es immer geben, aber dieses Jahr scheint es so, als trage das Medium Film nicht unerheblich zum intergenerationalen Verständnis bei. Und das ist schön!