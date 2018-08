24. August 2018, 18:57 Uhr Das ist schön Der Kulturkampf

100 "Künstler mit Herz" schließen Pakt für das Gute

Von Michael Zirnstein

Der aktuelle Künstleraufstand in Österreich gegen Rechts war längst fällig, findet Andreas Weinek, selbst Steirer, der in München lebt und gemeinsam mit Harry Blank als Blankweinek das steirisch-bairische Pop-Chanson erfunden hat. Das alte "Schifoan" ist in seiner alten Heimat gerade der Sommerhit. Alles begann damit, dass Wolfgang Ambros gegen die rechtspopulistische FPÖ grantelte. Internet-Trolle forderten daraufhin von "ihren" Künstlern: "Tut's schön singen, sonst haltet's die Bappn." Derlei sagt man im Kunststaat eines Helmut Qualtinger nicht ungestraft, und so kauften viele Österreicher aus Protest den Ambros-Klassiker an die Charts-Spitze. "Unterhaltungskünstler sollen wie Wächter das Wort erheben, wenn es gefährlich wird", mahnte Willi Resetarits, der wie auch Reinhard Fendrich oder Hubert von Goisern dem Austro-Pop-Pionier zur Seite sprang.

In Bayern sind die Kulturkämpfer schon länger organisiert - wobei sich zwischen dem großen "Wir"-Danke-Festival für Flüchtlingshelfer 2015 auf dem Königsplatz und der "Ausgehetzt"-Volksfest-Demo Ende Juli eine gewisse Protest-Schläfrigkeit breitgemacht hatte.

Nun aber geht's wieder los, und zwar geballt. Der Multiinstrumentalist Martin Kälberer hat jüngst in einem Kettenbrief Kollegen wachzurütteln versucht und zu gemeinsamen Aktionen gegen "den bayerischen Peinlichkeitsminister" aufgerufen. Zur gleichen Zeit schlossen sich unter einer Speerspitze aus der Schauspielerin Veronika Bittenbinder und dem Kabarettisten Harry Helfrich mehr als 100 "Künstler mit Herz" zu einem Pakt für das Gute zusammen: von Blankweinek über die Allzweckwaffe Hannes Jaenicke, "Dahoam is Dahoam"-Darsteller wie Tommy Schwimmer und der Kabarettistin Luise Kinseher bis zu Musikern wie Bananafishbones und Couplet AG. Sie alle wollen der bedrohlich anschwellenden AfD die Luft rauslassen und den von Stammesstolzen missbrauchten Heimatbegriff wieder zurückerobern: Bayern sei offen und habe sich nur so gut entwickelt, weil sich hier stets die Kulturen gemischt haben, sagt Veronika Bittenbinder. Oder: "Mia san ned nur mia", wie Dreiviertelblut singen. Die "Künstler mit Herz" drehen nun Stimmungs-Filmchen und Anti-AfD-Clips fürs Kino und Internet, spielen Mahnlieder wie "So schaut's aus" ein und planen Konzerte, Feste und Aktionen im Landtags-Wahlkampf. Wenn die Kreativen erst mal den Mund aufmachen, wird's heiß hergehen im Herbst - und das ist schön.