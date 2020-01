Es ist fünf vor zwölf. In keiner Nacht des Jahres sind die kommenden Minuten entscheidender als an Silvester. Die Bar im "EssZimmer" auf dem Tollwood hat sich vor gut 20 Minuten in eine Kampfzone verwandelt. Die Waffen: Ellenbogen, vermeintlich versehentliche Fußtritte und vernichtende Blicke. Es geht um den Mitternachtsdrink, denn ein gutes Jahr beginnt nur, wenn man "Prost Neujahr" gerufen und einen kräftigen Schluck genommen hat. Es ist vier Minuten vor zwölf.

Auf der Bühne schrammelt Johnny Trouble mit seiner Band beste Country-Akkorde. Im Song geht es um einen Zug, der abgefahren ist. Zufall? Es ist auffällig, wie gerne Johnny über Züge singt. Mit dem "Folsom Prison Blues", in dem der Erzähler von der Zugfahrt in die Freiheit träumt, beginnt das Konzert. Drei Minuten vor Mitternacht besingt Johnny dann einen Zug am Stuttgarter Hauptbahnhof. An der Bar gilt es die Stellung zu halten, da ist Konzentration gefragt, denn jede Ablenkung kann fatale Folgen auf den Erfolg am Ausschank haben. "Kommt gut rüber", hört man Johnny noch rufen, dann sind es zwei Minuten bis Mitternacht.

Die Theke ist mittlerweile erreicht, jetzt muss alles passen. Das Portemonnaie wird gezückt und das Geld abgezählt. Wem schenkt die Barkeeperin als nächstes Ihre Aufmerksamkeit? Augenkontakt besteht, "zwei Helle und zwei Jägermeister" ist fast formuliert. Das Jahr 2020 kann kommen, es bleibt schließlich noch eine Minute bis Mitternacht. Doch plötzlich grätscht eine Dame von rechts mit zwei Aperol Spritz in die Bestellung rein. "Ich steh hier schon seit zehn Minuten", ruft's über den Lärm und ein Ellenbogen sucht sich seinen Weg. Wut kocht hoch, doch ein "verdammt noch mal" geht unbemerkt unter. Die falsche Bestellung wird nun aufgenommen, die Hoffnung ist begraben. Neujahr an einer Bar ohne etwas zum Anstoßen. Es ist eine Minute nach zwölf. Die Dame von nebenan sitzt auch noch auf dem Trockenen. "Ein frohes Neues Jahr", sagt sie leise, es ist ruhiger im Zelt, Johnny steht längst draußen und stößt an.

Als das Bier kommt, ist es fünf nach zwölf, doch der Ärger ist verflogen. Das neue Jahr ist plötzlich viel entspannter. Zehn Minuten später steht auch Johnny mit seiner Band wieder auf der Bühne. Die Gitarre klingt nach Nashville, und er singt natürlich von Zügen. Oh, 2020 wird schön.