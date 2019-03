8. März 2019, 18:49 Uhr Das ist nicht schön Der Gasteig-Effekt

Das MKO spielt gerade in Bilbao - München macht es ihm schwer

Von Susanne Hermanski

Das Münchner Kammerorchester (MKO) gastiert in der ganzen Welt. Es begeisterte sein Publikum schon in China, Korea, Japan, Russland und Lateinamerika. In diesen Tagen spielt es gerade in Frank O. Gehrys Kulturzentrum von Bilbao, das der Stadt nach seiner Eröffnung den "Bilbao-Effekt" bescherte. In der Klassikszene wird das MKO besonders gefeiert, weil es jede Spielzeit mehrere Kompositionsaufträge an wichtige Vertreter der Neuen Musik vergibt. Seine Reihe "Nachtmusik der Moderne" in der Pinakothek der Moderne genießt Kultstatus. Das Orchester gewinnt Preise und erntet Lob für sein soziales Engagement mit dem alljährlichen Aids-Benefizkonzert im Prinzregententheater. Doch wie das so ist mit den Propheten: Im eigenen Lande zählen sie letztlich erschreckend wenig.

Überdeutlich wird dies aus den Äußerungen der SPD-Stadträtin Julia Schönfeld-Knor der vergangenen Woche. Sie erklärte in der Abendzeitung die Position ihrer Partei zur Sanierung des Münchner Kulturzentrums Gasteig - in dessen Aufsichtsrat sie auch sitzt. Flammend verteidigte sie die neue Haltung der SPD, die kleine Lösung für Europas größtes Kulturzentrum täte es allemal. Dass bei der bloßen Grundsanierung "das Kammerorchester hinten runter fällt", stellte Schönfeld-Knor auch ganz lapidar fest. Doch das MKO hat schon seit sieben Jahren keine Räume mehr, in denen es regulär proben könnte. Sein Notquartier in der Amalienstraße 81, im Rückgebäude des Lyrik-Kabinetts, das zumindest für reine Streicher- und Kammermusikproben, also ein Viertel des Probenbetriebs reichte, muss das MKO verlassen. Das Gebäude wird aufgestockt.

Weil das lange bekannt ist, war das MKO im ursprünglichen Stadtratsbeschluss zur Sanierung und in zahllosen Nutzerrunden stets als zweites Residenz-Ensemble neben den Philharmonikern im künftigen Gasteig vorgesehen. Demnach soll es im umgebauten Carl-Orff-Saal spielen, am gemeinsamen Education-Programm mitwirken und im Chorsaal mitproben.

All das geht aber nur, wenn die SPD in ihrer Haltung zur Generalsanierung überstimmt wird. Das hätte nicht zuletzt dieses Ensemble wahrlich verdient. Es macht seit Jahren vor, was vielen Politikern nicht im Schlaf einfallen würde: Seine Musiker verzichten monatlich freiwillig auf zehn Prozent ihres Lohns. Nur wenn am Jahresende die Bilanz stimmt, wird das Geld nachträglich ausbezahlt. In der jüngeren Zeit war das immer möglich. Und das ist schön, aber auf die Dauer kein Zustand.