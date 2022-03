Von Susan Vahabzadeh

Filmemachen bedeutet, mit Bildern Emotionen zu erzeugen, und es ist die höchste Kunst, wenn man nicht einmal so recht merkt, was die Bilder mit einem machen. Die Enge, die Audrey Diwan in "Das Ereignis" entstehen lässt, die Radikalität, mit der sie zeigt, was ihre Protagonistin Anne (Anamaria Vartolomei) durchmacht - das ist besonders und eindrucksvoll und virtuos.