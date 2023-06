Am Ufer die Gelateria, im See ein überflutetes Dorf. Am Reschensee sieht man das Anthropozän als gebrochene Idylle.

Von Kathleen Hildebrand

Eine Fahrt in den Urlaub. Mama und kleiner Bruder sitzen vorne, weil Joan hinten schlecht wird. Papa und große Schwester also hinten. Es dauert lang, es ist langweilig, die große Schwester liest Comics und sie schaut erst gar nicht auf, als der Kleine von vorne ruft: "Kirchturm im See!". Aber dann ruft Mama das auch und da guckt sie dann, die Erzählerin. Tatsächlich: Aus dem See ragt ein Kirchturm.