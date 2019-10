"Big Nothing" ist ein Schattenspiel ohne Worte und dauert nur 50 Minuten. An sich könnte man es als Petitesse beiseite wischen, doch für Sophie Becker ist das Stück aus Beijing eine der Entdeckungen des an diesem Freitag beginnenden "Spielart"-Festivals. "Mich fasziniert an Dai Chenlian, dass er eine alte Kunst sehr heutig interpretiert und damit einen ganz eigenen Kosmos schafft", sagt die Leiterin der Biennale, die das Stück auch koproduziert hat - gemeinsam mit dem Ming Contemporary Art Museum in Shanghai und dem National Museum of Modern and Contemporary Art Korea.

"Big Nothing" ist eine von vielen Produktionen zwischen bildender und darstellender Kunst beim diesjährigen "Spielart"-Festival. Seine theatraleren Arbeiten zeigt Chenlian praktisch nur in Deutschland, dazu eine von vielen, die in persönlichen Erinnerungen wurzeln; und auch das Figurentheater-Feld muss der Abend nicht alleine bestellen. Das Storytelling, das Ritual oder eben die Puppe scheinen Künstler wieder stärker zu interessieren, hat Becker beobachtet, "weil sie sich gerade der Grundlagen ihres Tuns versichern".

Was die materielleren Grundlagen betrifft, hält der kleine, eher zufällige Festival-Schwerpunkt eine hübsche Bandbreite bereit. Angefangen bei der vermeintlich rohen, eher handwerklichen Materialauffassung von Louis Vanhaverbeke aus Gent, der bereits vor zwei Jahren mit "Multiverse" demonstrierte, wie man aus ausgemusterten Plastikkisten und Plattentellern, Pedanterie und humorbegabtem Wahnsinn ein irrwitzig-poetisches Welttheater baut. Für seinen "Mikado Remix" in der Muffathalle (30. und 31. Oktober) hat er wieder Zeug wie Bauzäune und einen Sicherungskasten dabei, dessen eher selten gefragte objekttheatrale Eigendynamik garantiert unvorhersehbar ist. Eine Materialsammlerin ist auch Geumhyung Jeong aus Seoul, die gerne mit Sexspielzeug, Haarbürsten oder Fitnessgeräten interagiert. In "Rehab Training" (1. bis 3. November, Muffatwerk) ist ihr Gegenüber ein männlicher Dummy, dem die Performerin in einer stillen, intimen Laborsituation das Greifen, Gehen und mehr beibringt. Das ist dann auch die vielbeschworene Magie des Figurentheaters, die darauf beruht, zu vergessen, was man weiß und auch vor Augen hat, wenn - wie hier - die Puppe offen geführt wird.

In "Laguna Beach", das am letzten Festivalwochenende bei den "New Frequencies" gastiert, funktioniert ein mit Puppen bevölkertes Scheinidyll scheinbar autonom. Hinter der "mechanisch betriebenen Live-Installation zu schriller Gitarrenmusik" stehen fünf Musiker um die 20, die angeblich extrem hip sind, aber auch so schüchtern, dass sie schräge Figuren als ihre Stellvertreter auf die Bühne schicken. Dagegen mutet die Puppe in Laila Solimans "Museum of Lungs" fast klassisch an. Sie steht als Alter Ego der südafrikanischen Schriftstellerin Stacy Hardy zur Seite, wenn diese von ihrer persönlichen Geschichte ausgehend nach den politischen Ursachen und dem Potenzial von Krankheiten fragt. Als ihr Double? Oder als eine Möglichkeit, andere Facetten ihrer Persönlichkeit zu zeigen?

Der Einsatz von Figuren vor allem in Kombination mit leibhaftig anwesenden Menschen erlaubt es stets, mehrere Ebenen zugleich zu erzählen. Bei "Big Nothing" sind diese offenbar besonders raffiniert miteinander verschränkt, denn Chenlian mixt thematisch Erinnerungen an seine verstorbene Großmutter mit Geistergeschichten aus dem Buch "Youyang Zazu", das der Gelehrte und Politiker Duan Chengshi zur Zeit der Tang-Dynastie verfasste. Ästhetisch lässt der 1982 geborene Künstler, der an der China Academy of Fine Art einen Bachelor in Ölmalerei gemacht hat, nun aber lieber die reiche Schattenspieltradition seines Landes in die Gegenwart holt, eine Art Animations-Film, mit dem er live interagiert. So umarmt etwa sein eigener Schatten diejenigen von Stabpuppen aus Leder- und Papier, und verschiedene Layer von Repräsentation und Präsenz fügen sich zu magisch-skurrilen Bildern, während auf der Bühne ein realer Wasserkessel kocht. Chenlian spricht von einer "Hyperrealität", in die er gerne "Fehler" sowie "hässliche Bewegungen" und "Stolperstricke" für sich selbst einbaut.

Big Nothing, Sonntag, 27. Okt., 14 und 21 Uhr, Montag, 28. Okt., 19 Uhr, Einstein Kultur