5. Oktober 2018, 18:57 Uhr Darstellende Kunst Förderpreis 2018 für Bühnentalente

Der Bayerische Kunstförderpreis 2018 in der Sparte "Darstellende Kunst" geht an Rachael Wilson, Sandro Šutalo, Patrizia Unger und Samouil Stoyanov. Kunstministerin Marion Kiechle hat den Preisträgern "zu ihrem beeindruckenden Talent" gratuliert und einen Festakt für den 6. November angekündigt, bei dem der mit je 6000 Euro dotierte Preis übergeben wird.

Rachael Wilson, geboren 1989 in Las Vegas, wurde 2013 ans Opernstudio der Bayerischen Staatsoper engagiert. Seither ist die Sängerin in zwei Dutzend Rollen präsent gewesen. Die Jury lobt ihren "Bühneninstinkt und außergewöhnlichen Gestaltungswillen". Der Schauspieler Sandro Šutalo, geboren 1988 in Sarajevo, habe Publikum und Kritik am Landestheater Schwaben besonders in Kathrin Mädlers "Peer Gynt"-Inszenierung "mit seiner trotzigen Ich-werd's-Euch-allen-zeigen-Energie" begeistert.

Patrizia Unger, geboren 1994, wird als Tänzerin von außergewöhnlicher stilistische Bandbreite ausgezeichnet, die zudem stimmlich sowohl im klassischen Musical- und Operettenfach als auch im modernen Repertoire überzeuge. Samouil Stoyanov, geboren 1989 in Sofia, ausgebildet am Max-Reinhardt-Seminar in Wien, ist seit der Spielzeit 2015/16 festes Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele. Nach Meinung der Jury verzaubere er mit der Eigenart, die er sich bewahrt habe, "seinem weichen Singsang in der Sprache und der Empathie für seine Figuren und seine Kollegen"