Von Helmut Mauró

Offenbar war es dem Pianisten Daniil Trifonov ein Herzensanliegen, George Gershwins F-Dur-Klavierkonzert von 1925 auf die Bühne zu bringen. Warum hätte er sich sonst auf das leider nicht überzeugende Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia unter Leitung von Jakub Hrůša einlassen sollen, das ihn auch in der Folgeaufführung in Prag begleitet? Auch die weiteren Aufführungen dieser Gershwin-Tournee in den USA mit dem New Yersey Symphony Orchestra unter Leitung von Xian Zhang könnten ein Risiko sein. Vielleicht aber kein ganz so großes wie im Münchner Ausweichquartier, der Isarphilharmonie, die eine erfreulich sensible Akustik bietet, sodass Gastorchester vor ihrem Konzert unbedingt eine genaue Akustikprobe absolvieren sollten.