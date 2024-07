Gastbeitrag von Daniel Kehlmann

Vor Kurzem rief mich ein befreundeter Drehbuchautor aus Los Angeles an. „I have three years left“, rief er. „Maybe five. If I’m lucky.“ Man hatte ihm nämlich erlaubt, eine noch in Entwicklung befindliche Drehbuch-KI zu testen. Er hatte dem Programm knapp eine sechsteilige Serie beschrieben: Hauptfiguren, Plot, Atmosphäre, und wenige Minuten später waren sie da – alle sechs Folgen, ausgeschrieben, drehfertig.