Daniel Brühl zum Tod von Wolfgang Becker:Danke, Wolfgang

Gastbeitrag von Daniel Brühl

Bei unserem ersten Treffen in einer Pizzeria am Savignyplatz in Berlin fällt mir als erstes Deine Größe auf. Was für einen großen Kopf Du hast, was für große Hände, aus großen blauen Augen schaust Du einen an, klug, lauernd, lässig. Deine große Lederjacke ziehst Du nicht aus, aber das gibt einem trotzdem nicht das Gefühl, dass das Gespräch schnell vorbei sein könnte, im Gegenteil.