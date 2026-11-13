Dieses neu gegründete „West-Eastern Divan“-Festival ist vielleicht seine letzte große Anstrengung, sein musikalisches Friedensprojekt langfristig zu sichern. Der inzwischen 83-jährige Dirigent und Pianist Daniel Barenboim gründete dafür 1999 zusammen mit dem palästinensischstämmigen US-Literaturprofessor Edward Said und dem deutschen Kulturmanager Bernd Kauffmann das West-Eastern Divan Orchestra. Junge israelische Musiker und solche aus den palästinensischen Gebieten bildeten einen gemeinsamen Klangkörper. So sollte jenseits der mehr oder weniger intensiven politischen Friedensanstrengungen ein kultureller Impuls gesetzt werden.