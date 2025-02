Der große Dirigent Daniel Barenboim ist an Parkinson erkrankt. Sein Bemühen um eine Verständigung zwischen Israelis und Palestinensern will er mit seinem West-Eastern-Divan-Orchestra aufrecht erhalten.

Von Helmut Mauró

Seit etwa drei Jahren schon musste der Dirigent Daniel Barenboim immer wieder Aufführungen absagen. Nun gab er bekannt, dass er an der Parkinson-Krankheit leidet, die Bewegungsstörungen, Gleichgewichtsprobleme und Muskelsteifheit verursacht. „Mit Blick auf die Zukunft plane ich, so viele meiner beruflichen Verpflichtungen wie möglich aufrechtzuerhalten. Wenn ich nicht in der Lage bin, aufzutreten, dann deshalb, weil meine Gesundheit es mir nicht erlaubt,“ schreibt er in der aktuellen Erklärung. Das 1999 von ihm mitbegründete West-Eastern Divan Orchestra mit israelischen und palästinensischen Musikern betrachtet er als seine wichtigste Verantwortung: „Es ist mir ein großes Anliegen, die langfristige Stabilität und Entwicklung des Orchesters zu gewährleisten.“ Er werde das Ensemble weiterhin dirigieren, wann immer es seine Gesundheit zulasse. „Gleichzeitig werde ich mich aktiv dafür einsetzen, dass der Divan in Zukunft auch mit anderen hervorragenden Dirigenten zusammenarbeiten kann.“