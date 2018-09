19. September 2018, 22:04 Uhr Danger Dan Selbsterforschung auf dem Sperrmüllsofa

Bekannt wurde Danger Dan als Mitglied der "Antilopen Gang" - jetzt ist er unterwegs mit seinem ersten Soloalbum "Reflexionen aus dem beschönigten Leben"

Von Michael Zirnstein

Einmal war Danger Dan selbst in Gefahr. Dachte er. Der Rapper, Multiinstrumentalist und Provokateur (so die Selbstbeschreibung) hatte gerade einen neuen Song halbfertig, in dem er die einst sehr populäre Leipziger A-cappella-Band Die Prinzen in deren ureigenem Singsang verarscht, speziell den Tenor Sebastian Krumbiegel. "Oh Sebastian, oh Sebastian, mit 14 hab ich dich geliebt", gesteht Danger Dan darin, "aber heute, das gebe ich ganz offen zu, bist du nicht mehr so richtig mein Typ." Verhältnismäßig harmlos für das Mitglied der ...