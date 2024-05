Die amerikanisch-deutsch-jüdische Schriftstellerin Dana Vowinckel erlebt gerade in New York die propalästinensischen Demos an den Universitäten. Ein Interview zur Lage.

Interview von Marlene Knobloch

Die Autorin Dana Vowinckel besucht gerade ihren Freund in New York, der an der New York University (NYU) studiert. Vowinckels Großvater war Professor an der University of Chicago, ihre Kindheitssommer verbrachte sie auf dem Campus dort. Ihr erfolgreiches Debüt "Gewässer im Ziplock" spielt nicht nur zwischen Berlin, Israel und Chicago, in dieser Familiengeschichte kommen verschiedene jüdische Identitäten zusammen, die auch in den Diskussionen der Gegenwart von Bedeutung sind. Der Roman ist vor dem 7. Oktober 2023 geschrieben und veröffentlicht worden. Mit den Anschlägen der Hamas auf Israel sei die Handlung des Buches zum Prolog geworden, sagt Dana Vowinckel oft.