Wer ganz grundsätzlich etwas über die Liebe erfahren möchte, über Beziehungsmuster oder den ständig und überall diskutierten Kampf um echte Nähe bei gleichzeitiger Selbstbehauptung, kann einen der unzähligen Coaching-Ratgeber lesen, die in den vergangenen Jahren erschienen sind. Kann auf Instagram den Hashtag „toxicrelationship“ eintippen, um sich von einer fremden Person, die schon einmal verlassen wurde, erklären zu lassen, welche Red Flags, also Warnzeichen, es bei potenziellen Partnern und Partnerinnen dringend zu beachten gilt.
LiteraturWas die Liebe zu tun hat mit jedem Krieg auf der Welt
Lesezeit: 2 Min.
Dana von Suffrins „Toxibaby“ ist nach eigenen Angaben der „schlimmste Liebesroman, den man sich vorstellen kann“. Stimmt. Aber darin ist er der beste.
Von Sara Peschke
Literatur:Rettung in einem Satz
Wir haben Autoren um ein persönliches Motto gebeten: als Geheimwaffe gegen Wirrnis und mentale Überlastung.
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