Wer ganz grundsätzlich etwas über die Liebe erfahren möchte, über Beziehungsmuster oder den ständig und überall diskutierten Kampf um echte Nähe bei gleichzeitiger Selbstbehauptung, kann einen der unzähligen Coaching-Ratgeber lesen, die in den vergangenen Jahren erschienen sind. Kann auf Instagram den Hashtag „toxicrelationship“ eintippen, um sich von einer fremden Person, die schon einmal verlassen wurde, erklären zu lassen, welche Red Flags, also Warnzeichen, es bei potenziellen Partnern und Partnerinnen dringend zu beachten gilt.