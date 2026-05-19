Zum Hauptinhalt springen

Jüdisches LebenBaumeisterin eines säkularen Tempels

Lesezeit: 4 Min.

Handelt mit Literatur, nicht bloß mit Büchern: Rachel Salamander.
Handelt mit Literatur, nicht bloß mit Büchern: Rachel Salamander. Florian Peljak

Mit ihrer Münchener „Literaturhandlung“ riskierte Rachel Salamander eine Grenzüberschreitung und machte jüdisches Denken wieder sichtbar. Wenn ihr Wirken nun in ein Archiv geht, dann hoffentlich für eine bessere Zukunft.

Gastbeitrag von Dan Diner

Archive bewahren Gedächtnis. Mit dem in der Münchner Monacensia im Hildebrandhaus etablierten „Archiv Salamander“ wurde dem in Deutschland nach 1945 erwachsenen jüdischen Literatur- und Kulturgedächtnis ein auf Dauer eingerichteter Ort gestiftet. Die dort abgelegte geronnene Zeit war wesentlich einer lebendigen Einrichtung erwachsen: der von Rachel Salamander begründeten und von ihr Jahrzehnte in der Münchner Maxvorstadt geführten „Literaturhandlung“.

Zur SZ-Startseite

Dan Diner wird 80
:Von Israel nach Frankfurt-Heddernheim

Er prägte den Begriff „Zivilisationsbruch“ für den Holocaust und dachte Geschichte als einer der ersten universell: Glückwunsch an meinen Freund, den deutsch-israelischen Historiker Dan Diner, zum 80. Geburtstag.

SZ PlusGastbeitrag von Norbert Frei

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite