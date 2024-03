Prinzessinnen-Action "Damsel" auf Netflix:Die Braut haut ins Auge

Von Kathleen Hildebrand

"Damsel in Distress" nennt man im Englischen den Rollentypus der "verfolgten Unschuld" - eine junge, unverheiratete Frau, die in Bedrängnis gerät, ein Mann muss sie retten und wird dadurch zum Helden. Dass der Titel dieses Netflix-Films nun "Damsel" lautet, weist auf zweierlei hin. Die junge Frau, um die es geht, wird in Gefahr geraten. Aber das Klischee erfüllen wird sie nicht. Ganz im Gegenteil dreht die Geschichte, die hier erzählt wird, die allermeisten Rollenerwartungen, die man an das Genre Fantasy-Mittelalter-Abenteuer haben kann, auf den Kopf. Weil das mit großer Konsequenz geschieht, hat man mit "Damsel" anderthalb vergnügliche Stunden.