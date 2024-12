Von Alexander Menden

Leichte TV-Abendunterhaltung gibt selten Anlass zu ausführlicher Shakespeare-Rezitation. Doch als der Chat-Show-Gastgeber Graham Norton im vergangenen Jahr Judi Dench in seiner BBC-Sendung hatte, begab es sich, dass Dench, klein und glamourös neben einem konzentriert bis verwirrt dreinblickenden Arnold Schwarzenegger, Shakespeares Sonett 29 vortrug: „For thy sweet love remembered such wealth brings / That then I scorn to change my state with kings.“ Das klang, als hätte sie es in diesem Moment erdacht. Eine regelrechte „Shakespeare-Jukebox“ habe er da zu Gast, sagte Norton.