Es ist doch immer süß und verwirrend, wenn in Filmen die hinreißendsten Menschen der Welt sagen, wie schwer vorstellbar es für sie sei, dass jemand sich für sie interessieren könnte. Dakota Johnson sagt in „Materialists“ einen solchen Satz. Bei einem wichtigen Treffen in einem noblen Restaurant.
KinoMänner machen Arbeit. Braucht man sie?
Lesezeit: 7 Min.
Eine Frau hat keine Lust mehr, sich um ihren Loser-Mann zu kümmern, und sucht sich einen supernetten Versorgermillionär, gespielt von Pedro Pascal. Im klugen Film „Materialists“ steckt das ganze Geschlechterdrama der Gegenwart.
Film:Fahrradsattel-Orgasmus, Version 2025
Vor 24 Jahren wurde „Mädchen Mädchen“ zum Kinophänomen für Teenager. Weil jetzt ein Remake kommt: ein paar Gedanken über junge Frauen und Sex.
Lesen Sie mehr zum Thema