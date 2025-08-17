Kino Männer machen Arbeit. Braucht man sie? 17. August 2025, 11:40 Uhr | Lesezeit: 7 Min.

Im Bett mit einem Einhorn: Dakota Johnson and Pedro Pascal in „Materialists“. (Foto: Imago/Landmark Media)

Eine Frau hat keine Lust mehr, sich um ihren Loser-Mann zu kümmern, und sucht sich einen supernetten Versorgermillionär, gespielt von Pedro Pascal. Im klugen Film „Materialists“ steckt das ganze Geschlechterdrama der Gegenwart.

Von Philipp Bovermann

