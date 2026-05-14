An dem Apriltag, an dem ich anfing, diesen Text zu formulieren, kam zufällig – oder halt auch nicht – eine Anfrage, ob ich im kommenden Winter an einer Veranstaltungsreihe mitmachen möchte zum Thema: „Behinderung in sich faschisierenden gesellschaftlichen Verhältnissen“. Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass so etwas nötig werden würde? Dass sich Gesellschaften wieder „faschisieren“? Wie kann es sein, fragte ich mich, dass der Holocaust zwar aus Sicht des Rassenhasses (zumindest einigermaßen) aufgearbeitet wurde, aber die Lehren aus den Themenkomplexen Eugenik und Behindertenfeindlichkeit nur so entsetzlich langsam gezogen wurden – oder aber gar nicht?