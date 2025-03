Von Bernhard Heckler

Während auf der Leipziger Buchmesse der zumindest in der Branche gesichtsbekannte Literaturstar Christian Kracht weitgehend unbehelligt von der Messeöffentlichkeit in Ruhe ein Duplo genießen kann, bildet sich eine Halle weiter eine Schlange vor einem Stand, auf dem nur der Name der ausstellenden Autorin steht: D.C. Odesza. Der Stand ist genauso groß wie der Stand von Kiepenheuer&Witsch, einem erfolgreichen Publikumsverlag.