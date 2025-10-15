Der in diesen Dingen sehr weise Ahmir Khalib Thompson, besser bekannt als Questlove, Schlagzeuger der Roots und seit Jahrzehnten umtriebiger Hüter und Wiederbeleber relevanter Schwarzer Musik, hat in seiner Autobiografie im Grunde ja alles schon gesagt: „Ich hasste, was damals aus dem R’n’B geworden war“, steht da. „Er war banal, seelenlos und leidenschaftslos. Er gab mir nichts mehr. Und dann hörte ich D’Angelo, und es veränderte mein Leben.“ Und etwas später: „Es war wie die Wiederauferstehung des Soul.“
PopDie Wiederauferstehung des Soul
Lesezeit: 2 Min.
Michael Eugene Archer alias D’Angelo, großer Musikerneuerer und Genreretter, ist nach langer Krankheit gestorben. Ein Nachruf.
Von Jakob Biazza
Karriereende:„Selbst meine Mutter hat mich irgendwann Bushido genannt“
Bushido, die Kunstfigur, hat ihren Schöpfer Anis Ferchichi sehr reich gemacht – und in tiefe Depressionen getrieben. Jetzt ist Schluss mit Rap. Ein Abschiedsgespräch über Hass als PR, fünf Jahre Therapie und die Rettung: seine Familie.
Lesen Sie mehr zum Thema