Cypress Hill und das London Symphony Orchestra:Joint Venture

Von Jakob Biazza

Die Popkultur ist seit jeher durchzogen von Fragen. In ihren Songs. In ihren Serien. Und in deren Entschlüsselung. Meta-Fragen: „What Is Love?“ (Haddaway), „Why?“ (Annie Lennox). Und eher privaten: „Why Does It Hurt When I Pee?“ (Frank Zappa). Fragen, die der gesellschaftlichen Orientierung dienten: „Where Have All the Cowboys Gone?“ (Paula Cole), respektive „Where Have All the Flowers Gone?“ (Peter, Paul and Mary). Oder der ganz individuellen: „Should I Stay or Should I Go?“ (The Clash). Dazu, in quasi jeder Hinsicht außer Konkurrenz, Scooter, sprich: „How Much Is the Fish?“