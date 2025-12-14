Es ist ja nicht so, dass nur die CDU richtig wilde Junge Wilde hat, über die verfügt die CSU erst recht. Am vergangenen Samstag nahmen sie allen Mut zusammen und brachten auf dem Parteitag einen Antrag ein und auch noch durch, wonach der befestigte Plastikdeckel an der Flasche abzuschaffen sei. Die entsprechende EU-Verordnung sei nämlich geeignet, „die Zustimmung für unser Herzensprojekt eines geeinten Europas zu verringern“. In Brüssel droben zittern sie bereits vor dem, was den bayerischen Revoluzzern womöglich als Nächstes einfällt.