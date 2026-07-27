Ob der Attentäter von Berlin Hintermänner hatte, wird noch ermittelt. Ganz offensichtlich ist hingegen: Der institutionalisierte Islam in Deutschland ist weiter offen für Extreme.

Islamisten lehnen demokratische Gesellschaften ab. Sie träumen von einer Ordnung, in der Männer über Frauen herrschen, in der Regeln und Gesetze einzig von islamischer Ideologie vorgegeben werden. Allah steht über allem, und nur ihre eigene Interpretation der Religion hat Gültigkeit: reaktionär, unveränderlich, allumfassend, unantastbar.