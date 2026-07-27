Zum Hauptinhalt springen

DebatteDie Lehre der Verachtung

Lesezeit: 4 Min.

Blumen, Kerzen und persönliche Botschaften sind am Abend nahe dem Bereich im Tiergarten zu sehen, wo ein Fahrzeug am Rande des CSD in eine Menschenmenge gefahren war.
Blumen, Kerzen und persönliche Botschaften sind am Abend nahe dem Bereich im Tiergarten zu sehen, wo ein Fahrzeug am Rande des CSD in eine Menschenmenge gefahren war. Christoph Soeder/dpa

Ob der Attentäter von Berlin Hintermänner hatte, wird noch ermittelt. Ganz offensichtlich ist hingegen: Der institutionalisierte Islam in Deutschland ist weiter offen für Extreme.

Gastbeitrag von Güner Balci

SZ bei Google bevorzugen

Islamisten lehnen demokratische Gesellschaften ab. Sie träumen von einer Ordnung, in der Männer über Frauen herrschen, in der Regeln und Gesetze einzig von islamischer Ideologie vorgegeben werden. Allah steht über allem, und nur ihre eigene Interpretation der Religion hat Gültigkeit: reaktionär, unveränderlich, allumfassend, unantastbar.

Zur SZ-Startseite

Exklusiv150 Jahre Wagner-Festspiele
:„Ich stehe als deutscher Jude hier auf dem Hügel in Bayreuth. Eingeladen, ausgeladen, wieder eingeladen“

Richard Wagner, der große Komponist und glühende Judenhasser – das gehört zur Identität Deutschlands. Welche Verantwortung ergibt sich daraus? Die Rede im Wortlaut.

SZ PlusVon Michel Friedman

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite