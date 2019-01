Beautiful Boy

Der Belgier Felix van Groeningen verfilmt in seiner ersten US-Produktion zwei Autobiografien - David Sheffs "Beautiful Boy" und Nic Sheffs "Tweak". Die Geschichte einer Crystal-Meth-Abhängigkeit, die eine Vater-Sohn-Beziehung durch sämtliche Höllenkreise aus Wut, Scham, Verzweiflung und Schuldgefühlen jagt. Eine von Zeitsprüngen in Bewegung gehaltene Familienstudie, die zwar ohne Sentimentalitäten auskommt, aber streckenweise formelhaft bleibt. Dafür ist Timothée Chalamets Schauspiel mindestens so stark wie zuletzt in "Call Me By Your Name". Von Annett Scheffel