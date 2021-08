Von Andrian Kreye

Hin und wieder ist es nur eine kleine Geste, die zeigt, wie sich Gesellschaftsdebatten verschieben. Zum Beispiel die Tatsache, dass der entscheidende Text zur Langzeitstrategie für den globalen Kampf gegen Covid-19 von sechs führenden amerikanischen Stimmen der Epidemiologie nicht in einem medizinischen Fachblatt erschien und auch nicht im Zentralorgan der Naturwissenschaften Nature, sondern in Foreign Affairs. Das ist ein Journal für politische Essays, das der Think Tank "Council on Foreign Relations" in Washington seit 1922 herausgibt. Das Blatt hat zwar einen akademischen Gestus, aber eine höchst prominente Leserschaft. In Außenministerien und Machtzentralen ist Foreign Affairs Pflichtlektüre. Nicht nur in Amerika.