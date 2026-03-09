Anfang 1942 wurde einem amerikanischen Kommunistenpaar ein Sohn geboren, den sie in die Wiege legten und ihm den Namen Joe gaben, Joe wie Stalin. Ein halbes Jahr zuvor hatte der deutsche Überfall auf die Sowjetunion begonnen, das sogenannte „Unternehmen Barbarossa“, und aus dem Führer der Sowjetunion wurde für die Amerikaner notgedrungen der liebe Uncle Joe. Das Kind wuchs und gedieh, die Eltern konnten die Verfolgung durch Joe McCarthy nur knapp überstehen, aber der Sohn entlief mit siebzehn zur Navy, in der er drei Jahre diente.