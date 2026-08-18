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InternetDie Gier in unseren Geräten

Lesezeit: 4 Min.

CEOs und Gründer der mächtigsten Technologiefirmen der Welt zu Gast bei der Inauguration von Donald Trump im Januar 2025 (von links): Mark Zuckerberg (Meta), Lauren Sanchez, Gattin von Jeff Bezos (Amazon) und er selbst, Sundar Pichai (Google) und Elon Musk (Tesla und Space X).
CEOs und Gründer der mächtigsten Technologiefirmen der Welt zu Gast bei der Inauguration von Donald Trump im Januar 2025 (von links): Mark Zuckerberg (Meta), Lauren Sanchez, Gattin von Jeff Bezos (Amazon) und er selbst, Sundar Pichai (Google) und Elon Musk (Tesla und Space X). Saul Loeb/via Reuters

Gängeln, ausbeuten, abzocken: Plattformen und Techfirmen verschlechtern systematisch ihre Produkte, die wir alle täglich nutzen. Warum machen wir diese „Enshittification“ eigentlich mit, fragt der Kritiker Cory Doctorow.

Von Michael Moorstedt

SZ bei Google bevorzugen

Alles wird ja immer schlimmer. Das lässt sich als Diagnose in diesen Tagen zwar auf so gut wie jeden Aspekt des Lebens anwenden, gilt aber besonders für das Internet. Wegen Rachepornos. Wegen möglicher Suchtgefahr. Wegen Mobbing. Wegen Kleinigkeiten wie nicht wegklickbarer Werbung auf kostenpflichtigen Streamingportalen. Oder größerer Dinge wie algorithmischer Radikalisierung, die den Populisten in die Hände spielt.

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Andrew Tate
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Über Monate recherchiert die Journalistin Heidi Blake die Verbrechen der Tate-Brüder, trifft sie in Bukarest. Kurz nachdem ihr Text erschienen ist, werden die Influencer verhaftet. Ein Gespräch über den Blick in den Abgrund.

SZ PlusInterview von Felix Stephan

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