Gängeln, ausbeuten, abzocken: Plattformen und Techfirmen verschlechtern systematisch ihre Produkte, die wir alle täglich nutzen. Warum machen wir diese „Enshittification“ eigentlich mit, fragt der Kritiker Cory Doctorow.

Alles wird ja immer schlimmer. Das lässt sich als Diagnose in diesen Tagen zwar auf so gut wie jeden Aspekt des Lebens anwenden, gilt aber besonders für das Internet. Wegen Rachepornos. Wegen möglicher Suchtgefahr. Wegen Mobbing. Wegen Kleinigkeiten wie nicht wegklickbarer Werbung auf kostenpflichtigen Streamingportalen. Oder größerer Dinge wie algorithmischer Radikalisierung, die den Populisten in die Hände spielt.