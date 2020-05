Nach den Lockerungen der Ausgansbeschränkungen in Paris sitzen Menschen gemeinsam in der Sonne. Nicht alle finden das gut.

Die Bedrohung durch die Pandemie, noch mehr aber die Sinnhaftigkeit und Verhältnismäßigkeit der Corona-Politik, wird in der Bevölkerung sehr unterschiedlich wahrgenommen. Die einen fürchten die Krankheit nach wie vor und ziehen sich zurück. Anderen empfinden die Einschränkungen als unzulässigen Eingriff in die Grundrechte. Markos Maragkos ist Psychologischer Psychotherapeut und Ambulanzleiter der Arbeitsgemeinschaft für Verhaltensmodifikation (AVM) in München und erklärt, warum Menschen das Virus, die Einschränkungen, die es mit sich bringt und nun auch die Lockerungen derart unterschiedlich erleben.