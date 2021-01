Von Catrin Lorch

Die gläserne Drehtür des Museums bleibt zu, Susanne Gaensheimer, die Direktorin der Düsseldorfer Kunstsammlung NRW, empfängt ihre Gesprächspartnerin an einem Seiteneingang. Es ist die Sammlerin Julia Stoschek, die in Düsseldorf und Berlin mit ihrer Stiftung "Julia Stoschek Collection" zwei Ausstellungshäuser unterhält, ihr gehören mehr als 700 Werke, vor allem Medienkunst. Gaensheimer wurde als Kuratorin unter anderem auf der Biennale von Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet, seit 2017 leitet sie in Düsseldorf eines der bedeutendsten Museen für Kunst in Deutschland.