Die Gesundheitsbehörde misst die Körpertemperatur eines chinesischen Passagiers, der am Flughafen Dar Es Salaam in Tansania gelandet ist.

So archaisch manche aktuellen Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung erscheinen, in Wahrheit deuten sie in die Zukunft: Die Quarantäne und die Isolation ganzer Städte lassen bereits das Ende der globalen Mobilität erahnen.

Das Virus, so dachte man in den letzten Jahren manchmal, lebt nur noch als Metapher weiter. Viral gingen nicht etwa Keime, sondern Meme. Was ist ein Super-Spreader? Ein Influencer?, hätten noch vor zwei Wochen viele gefragt. An Influenza hätte kaum jemand gedacht. Und vor der schützt die Impfung.