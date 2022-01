Von Willi Winkler

Es ging wieder auf Weihnachten zu, die Menschen freuten sich, sie flanierten zu zweit und zu dritt den Ku'damm hinauf und hinab, blieben stehen, schauten in die Auslagen, gingen weiter und wussten überhaupt ihr Leben zu genießen. Zwischen ihnen andere, ebenfalls Einkaufstüten in der Hand, Flaneure auch sie, nicht ganz so einverstanden mit der Welt, aber wenigstens halbwegs anständig angezogen, wenn auch mit erkennbarer Tendenz zu längeren Haaren.