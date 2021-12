Von Marlene Knobloch

Ich hatte sehr früh eine Idee, wie alles endet. Es war April 2020, die Kinder von nebenan malten mit Fensterfarben in Regenbogenoptik "Bleibt zu Hause" an die Fenster und ich spazierte mit meinem Vater stundenlang durch mittelfränkische Wälder. Dienstag war derselbe Mist wie Samstag, ich sah die Zeit nur an den Ästen voranschreiten, an denen allmählich Blätter sprießten, aber mein Vater versprach: "Du wirst sehen, wenn das vorbei ist, werden die Menschen feiern, wie sie es nie getan haben."