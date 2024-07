Von Thore Rausch

Vor einem denkwürdigen Kinobesuch setzt man sich am Samstagmittag ein bisschen an den Marktplatz im bayerischen Murnau. Hier, im Herzen der Ortschaft, zwischen Kleidungsgeschäften und Cafés, formierte sich in Pandemiezeiten der Widerstand. Jeden Montag demonstrierten Menschen mit Grabkerzen und Windlichtern auf „stillen Spaziergängen“ gegen die Corona-Maßnahmen. Es war ein Marsch der bürgerlichen Mitte, Seite an Seite mit Reichsbürgern und Rechten, gegen das Impfen, die Masken, die Pandemiepolitik aus dem fernen Berlin.