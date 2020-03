Am vergangenen Wochenende wollten wir in München mit der Soziologin Eva Illouz über die Liebe reden. Wir hätten auf der Bühne des Residenztheaters gesessen und über Fragen diskutiert, die Leserinnen und Leser einsenden konnten. So ist die neue Veranstaltungsreihe "München redet" gedacht, zu der das Theater und die SZ bedeutende Persönlichkeiten einladen. Wie so viele ist auch diese auf unbestimmte Zeit verschoben. Wir holen sie nach! In der Zwischenzeit hat uns Eva Illouz, bekannt für Bücher wie "Warum Liebe endet" (2018) oder "Israel" (2015), ihre Analyse des Moments geschickt.