Von Anja Kampmann

Ich denke dieser Tage oft an das Lied, das die britische Band XTC im Jahr 1979 berühmt gemacht hat, und das seitdem oft gecovert wurde: "Making Plans for Nigel". Ich denke daran, wenn ich durch Städte fahre, in denen es für die nächsten Monate keine Museen und Bühnen gibt und nicht mal eine Spelunke, in der die Sorgen der Leute als Belag an Wänden und Gardinen kleben. Die Bibliotheken haben geöffnet, was für mich der größte Unterschied zum Frühjahr ist. Ich dachte schon daran, während die Ampeln umsprangen und ich im Liveticker die US-Wahlen verfolgte. And if young Nigel says he's happy, he must be happy, he must be happy in his work.