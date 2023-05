Es sollte sich so anfühlen wie die japanischen Klassiker der Neunzigerjahre, "nicht so sein, wie sie wirklich waren": Szene aus "Chained Echoes".

Von Philipp Bovermann

Er weiß es noch nicht, als er am Mittwoch mit der SZ spricht. Matthias Linda, 36, sitzt in seiner Wohnung an dem Computer, an dem er in den vergangenen "sieben, acht, neun" Jahren, ein Videospiel entwickelt hat: "Chained Echoes".