Common, 1972 als Lonnie Rashid Lynn in Chicago geboren, hat dem Hip-Hop in den letzten Jahrzehnten immer wieder neue poetische und auch politische Impulse gegeben. Darüber hinaus ist der 47-Jährige ein gefragter Hollywood-Schauspieler. Für den Song "Glory" im Film "Selma" erhielt er 2015 einen Oscar. Mit seinen im Mai erschienenen Memoiren "Let Love Have The Last Word" gelang Common nicht nur ein Bestseller - er verwertet die darin gewonnenen Einsichten auch für sein zwölftes Album "Let Love", das Ende des Monats erscheint.

SZPlus