Kinder müssen heute lernen, nicht nur Wörter, sondern auch Zeichnungen in Sekunden zu erfassen. Wie das sogar gleichzeitig geht.

Interview von Christine Knödler

Bei Comics für Kinder denkt manch einer an „Donald Duck“, „Asterix und Obelix“, an Ritter-, Cowboy-, Abenteuerhefte. Deren gemeinsamer Nenner: wenig Text, bunte Bilder und viel Action. Von den einen als Massenware für Dummys abgetan, von anderen als experimentell-anarchisches Format mit Kultpotenzial gefeiert, haftet dem Comic bis heute ein zweifelhafter Ruf an. Dabei ist das Lesen von Bildern eine eigene Fähigkeit: Ohne sie ist der Comic nicht denkbar. Was der heute gerade für Kinder zu bieten hat, weiß kaum einer so gut wie Michael Groenewald. Selbst leidenschaftlicher Comic-Fan seit Kindertagen, hat der renommierte Lektor und erfahrene Experte 2016 das erste Comic-Festival speziell für Kinder in Erlangen und Hamburg initiiert. Später gründete er zusammen mit dem Comicmacher Sebastian Oehler Deutschlands ersten Kinder-Comic-Verlag: Kibitz.