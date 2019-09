Der amerikanische Autor und Illustrator Nick Drnaso stellt in München seine Graphic Novel "Sabrina" vor, die in gedeckten Farben die Menschlichkeit im Zeitalter der sozialen Medien seziert

Was passiert, wenn trauernde Angehörige eines Mordopfers im Internet denunziert und als "Krisenschauspieler" bezeichnet werden? In den USA gibt es einige Verschwörungstheoretiker, die Amokläufe an Schulen, Morde und klassischerweise die Anschläge des 11. Septembers als von der Regierung inszenierte Ereignisse sehen, um das Volk auf Linie zu halten. Im Internet kursieren die wildesten Gerüchte und gefälschtes Foto- und Videomaterial, um die vermeintliche Täuschung aufzudecken.

Ähnlich ergeht es Teddy und Sandra, den Angehörigen von "Sabrina". Die titelgebende Figur wohnt im Chicago der nahen Zukunft und füttert am Anfang dieser Graphic Novel die Katze ihrer Eltern. Danach verschwindet Sabrina. Niemand weiß, wo sie ist und was mit ihr geschehen ist. Teddy wird von seinen Eltern zu seinem Schulfreund Calvin, mit dem er jahrelang keinen Kontakt hatte, geschickt und starrt in Unterwäsche apathisch die Wand an. Videos vom brutalen Mord an Sabrina durch einen Maskierten tauchen plötzlich auf, der Mörder selbst hat sie verschickt.

Der Graphic-Novel-Autor Nick Drnaso, knappe 30 und mit melancholisch-freundlicher Ausstrahlung, hat diese Horrorstory in einer Welt gezeichnet, die mehr als deprimierend ist. Die gedeckten Farben und die simplen Striche, die Gesichter, Kühlschränke und Straßen markieren, erschaffen eine Szenerie, die das Innenleben der Figuren zu spiegeln scheint und dem Leser wenig Hoffnung auf einen glimpflichen Ausklang macht. Diese amerikanische Tristesse, die kaum Einrichtung oder Natur enthält, manifestiert sich besonders in den leeren Gesichtern und der Einöde der Militärstation, auf der Calvin arbeitet. Der Horror bezieht sich jedoch nicht primär auf den Mord an Sabrina, sondern auf die Reaktionen auf diesen, die ein Selbstläufer werden. Der Leser wird in einen Sog aus Spekulationen und Fragen gezogen, beginnt Vermutungen anzustellen - vielleicht ist der schweigsame, im Internet als verdächtig geltende Calvin doch der Mörder? -, und bekommt auf unaufdringliche Weise einen Spiegel vorgehalten. Wie verändern soziale Medien das menschliche Verhalten? Ist es möglich, zwischen Fakten und Fake News zu unterscheiden?

Die Londoner Autorin Zadie Smith ist einer der berühmten Fans von Nick Drnaso und betonte mehrmals, dass sie in jüngster Vergangenheit kein Werk gelesen habe, das den "Moment" dieser Welt besser einfange. Der Autor und Illustrator, der für sein Debüt "Beverly" bereits mit einem L.A. Times Book Prize für die beste Graphic Novel ausgezeichnet wurde, hat mit "Sabrina" bewiesen, dass sein Genre auch große Literatur sein kann. Als erste Graphic Novel überhaupt wurde "Sabrina" auf die Longlist des Man-Booker-Literaturpreises gesetzt. Drnaso, stets mit einer riesigen Brille und mit hippem Oberlippenbärtchen fotografiert, hat "Sabrina" nach einer Phase der Angst und Depression entwickelt. Wie Teddy fuhr auch er zu einem Schulfreund, der außerhalb von Chicago beim Militär stationiert war. Aus seinem persönlichen Emotionschaos und dem der Welt, die politisch und sozial aus den Fugen geraten zu sein scheint, entwickelte er "Sabrina", das 2018 in Amerika erschien und seit diesem Jahr in Deutschland erhältlich ist. Mit dem Man-Booker-Preis wurde das Werk nicht ausgezeichnet, Nick Drnaso ist damit aber trotzdem in den Medien sehr präsent. Am kommenden Montag wird er in der "ComicBar" im Gasteig von der Münchner Illustratorin Barbara Yelin vorgestellt und mit ihr über sein Werk sprechen.

ComicBar mit Nick Drnaso, Montag, 30. September, 19 Uhr, Bibliothek im Gasteig, Rosenheimer Straße 5, Eintritt frei