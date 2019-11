"Hyperspace" (Capitol)

Beck und Pharrell Williams: Etwas Cooleres und Aufregenderes hätte man sich vor 25 Jahren wahrscheinlich nicht vorstellen können. Aber wie kann es im Jahr 2019 noch klingen, beide walten schließlich längst im Zentrum des Mainstream-Pop? Kurzum: Die Songs auf "Hyperspace" (Capitol), Becks 14. Album, kann man vielleicht am besten als Ambient-Trap-Balladen beschreiben: immer noch melodiös und sehr poppig. Aber auch irgendwie vernebelt und schläfrig. "Uneventful days, uneventful nights / Living in the dark, waiting for the light / Time is moving slow, I don't even mind", singt Beck mit leicht Auto-Tune-verzerrter Stimme in der Single "Uneventful Days". Nichts passiert, am Tag und in der Nacht. Und dass die Zeit dabei so zäh dahinfließt, stört ihn nicht mal besonders. Von Annett Scheffel