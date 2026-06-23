Es ist eine der besten und wichtigsten Geschichten über ihn, und natürlich erzählte Clive Davis sie immer wieder gern. Zum Beispiel, als er im Dezember 2022 zu Gast in Jimmy Fallons Talkshow war. „Die Aufnahme klang roh und intensiv, sie hatte eine wahnsinnige emotionale Kraft“, erinnerte Davis sich da an den Moment, als er 1992 die erste Arbeitsversion von „I Will Always Love You“ hörte, die seine musikalische Ziehtochter Whitney Houston aufgenommen hatte. Die Fassung begann mit der Stimme Houstons, die in die vollkommene Stille hineinsang. Ohne Intro, ohne Begleitmusik.