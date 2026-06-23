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NachrufZuständig für die Wunder

Lesezeit: 3 Min.

Clive Davis in seinem New Yorker Büro im Jahr 1980.
Clive Davis in seinem New Yorker Büro im Jahr 1980. Marty Reichenthal/AP Photo/Marty Reichenthal

Popmogul, Mäzen, großer Talentsucher und Produzent: Eine Verneigung vor Clive Davis, dem Whitney Houston und Bruce Springsteen ihre Weltkarriere zu verdanken haben.

Von Joachim Hentschel

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Es ist eine der besten und wichtigsten Geschichten über ihn, und natürlich erzählte Clive Davis sie immer wieder gern. Zum Beispiel, als er im Dezember 2022 zu Gast in Jimmy Fallons Talkshow war. „Die Aufnahme klang roh und intensiv, sie hatte eine wahnsinnige emotionale Kraft“, erinnerte Davis sich da an den Moment, als er 1992 die erste Arbeitsversion von „I Will Always Love You“ hörte, die seine musikalische Ziehtochter Whitney Houston aufgenommen hatte. Die Fassung begann mit der Stimme Houstons, die in die vollkommene Stille hineinsang. Ohne Intro, ohne Begleitmusik.

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