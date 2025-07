Claus Peymann war ein mächtiger Herrscher über das Theater und die Bühnen - und ordnete doch alles in seinem Leben der Kunst unter. Zum Todes eines ganz Großen, der ohne Nachfolger bleiben wird.

Von Christine Dössel

Claus Peymann tot? Damit ist nun wirklich der letzte König des Theaters abgetreten, und es wird kein solcher mehr nachkommen, so viel ist gewiss. Die Zeit der Patriarchen, sie scheint gerade vorbeizugehen. Auch im Theater, wo Peymann als Regisseur und Intendant ihr vorderster und lautester Vertreter war: der Für- und Großsprecher der Zunft, ihr Anwalt, Vorträumer und Aufmischer. Als Provokateur so berühmt wie berüchtigt, so geschätzt wie gefürchtet. Auch geliebt. Eine Legende schon zu Lebzeiten, dessen war er sich bewusst. Immer bereit für eine Attacke. Immer gut für einen Skandal.